В Усть-Коксинском районе Республики Алтай «Полицейский Дед Мороз» поздравил с Новым годом и наступающим Рождеством более 40 детей

Полицейские Отделения МВД России по Усть-Коксинскому району устроили настоящий новогодний праздник для своих подшефных — детей, воспитывающихся в многодетных и малообеспеченных семьях, а также состоящих на профилактическом учете в территориальном отделении внутренних дел.