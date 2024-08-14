FP: атака ВСУ на Курскую область поставила офис Байдена в неловкое положение

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область поставила в неловкое положение администрацию американского лидера Джо Байдена, так как она, несмотря на сомнения, вынуждена публично поддерживать действия Киева, сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на экс-чиновников США.