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Британцы оставили украинцев без домов. Политолог: "Поиграли в гостеприимство - и будет"

Британцы оставили украинцев без домов. Политолог: "Поиграли в гостеприимство - и будет"

По официальным данным, которые появились в распоряжении Guardian, сотни украинских семей остались без крова в Англии после того, как приехали в Великобританию по визам, предназначенным для обеспечения им жилья.

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