Сбежавшие из колонии в Липецкой области выбрались через подкоп, сообщает УФСИН по Липецкой области. / Источник: © Иван Руднев/РИА НовостиВ это же время Telegram-канал «112» уточняет, что сотрудники ФСИН сперва обнаружили подкоп, после чего начали проверять камеры и выявили отсутствие шестерых заключённых.
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