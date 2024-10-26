Сбежавшие из колонии в Липецкой области выбрались через подкоп, сообщает УФСИН по Липецкой области. / Источник: © Иван Руднев/РИА НовостиВ это же время Telegram-канал «112» уточняет, что сотрудники ФСИН сперва обнаружили подкоп, после чего начали проверять камеры и выявили отсутствие шестерых заключённых.