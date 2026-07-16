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Президент Сербии заявил о поддержке территориальной целостности Украины

Президент Сербии заявил о поддержке территориальной целостности Украины

Сербия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также намерена углубить сотрудничество с Киевом в ряде областей, заявил президент страны Александр Вучич во время визита в Киев, где он принял участие в саммите "Юго-Восточная Европа — Украина" .

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