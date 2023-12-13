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Автоэксперт Иванский нашел четыре причины выхода из строя аккумулятора

Автоэксперт Иванский нашел четыре причины выхода из строя аккумулятора

Продающиеся сейчас на российском рынке новые аккумуляторы быстро входят из строя. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на руководителя сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Илью Иванского.

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