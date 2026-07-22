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Царьград

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Диверсанты ВСУ закидали гранатами дом пенсионерки, которая не открыла им дверь

Диверсанты ВСУ закидали гранатами дом пенсионерки, которая не открыла им дверь

В Родинском диверсанты ВСУ забросали гранатами дом пожилой женщины.Украинская диверсионно-разведывательная группа забросала гранатами частный дом пожилой женщины в городе Родинское Донецкой Народной Республики.

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