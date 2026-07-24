Экс-премьер Азаров: на «пленках Миндича» есть голоса Зеленского и его жены

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что расследование в отношении украинского олигарха Тимура Миндича, которого называют «кошельком Зеленского», намеренно заглушено в публичном поле, однако сбор доказательств масштабной коррупции продолжается.
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