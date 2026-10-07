Режиссер Лина Арифулина стала директором перезапуска "Фабрики звезд"

Режиссер Лина Арифулина раскрыла в шоу «Влобушкинъ», что вернется к роли директора шоу «Фабрика звезд».
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