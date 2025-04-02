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Политолог Подлесный: директивно омолодить 40-летних людей не получится

Политолог Подлесный: директивно омолодить 40-летних людей не получится

В России вслед за ВОЗ задумались о продлении молодежного возраста — с сегодняшних 35 до 44 лет. Для чего нужно повышать предельный возраст молодежи что изменится для новых молодых людей, в беседе с ведущей 360.

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Комментарии
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ЛЛ
Людмила Лепаева
Молодой в 44 года а пенсионер в 70 . Пенсионный возраст повысят до 70 лет .Вот и пенсионный фонд обогатиться ещё больше.
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