Прогноз погоды в Крыму на 16 октября 🌥 В Симферополе +13 и пасмурно В Севастополе +15 и пасмурно В Евпатории +15 и пасмурно В Черноморском +14 и пасмурно В Джанкое +15 и пасмурно В Ялте +17 и пасмурно В Алуште +18 и пасмурно В Керчи +15 и пасмурно В Армянске +14 и пасмурно В Красноперекопске +14 и пасмурно В Бахчисарае +14 и пасмурно В Феодосии +17 и облачно с прояснениями В Судаке +16 и облачно с прояснениями Картинка сгенерирована ИИ тест тест.