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Выручка Zillow Group выросла на 18% во II квартале 2026 года, опередив общие темпы рынка недвижимости

Выручка Zillow Group выросла на 18% во II квартале 2026 года, опередив общие темпы рынка недвижимости

Американская технологическая компания Zillow Group, Inc. (NASDAQ: Z и ZG), развивающая ведущую цифровую платформу для покупки, продажи, аренды и финансирования недвижимости, опубликовала консолидированные финансовые результаты за второй квартал 2026 года.

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