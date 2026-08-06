Выручка Zillow Group выросла на 18% во II квартале 2026 года, опередив общие темпы рынка недвижимости

Американская технологическая компания Zillow Group, Inc. (NASDAQ: Z и ZG), развивающая ведущую цифровую платформу для покупки, продажи, аренды и финансирования недвижимости, опубликовала консолидированные финансовые результаты за второй квартал 2026 года.
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