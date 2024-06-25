Фото: Коллаж ИА НовороссияСегодня 2,9K прочитали В Одессе на территории завода прогремел мощный взрыв, после чего в небо поднялся огромный столб черного дыма и начался пожар.
Возмездие за Севастополь: Одесса проснулась от мощного прилёта. Подполье раскрыло подробности удара
Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
В ответ за обстрел Севастополя нужно поставить высокоточное оружие противникам США.
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16 час.
А
Александр
Пиндосы непосредственно ведут разведку и обстрел российской территории. И не просто оружие они поставляют, а в открытую ведут боевые действия против России. И это не впервой. Такая разведка боем ведется постоянно. Во время карибского кризиса в открытую напали на наши конвои. Вооруженная борьба с ними не прекращалась и на Ближнем Востоке, и в ЮВА, и в небе, и на земле. Только вот в Ливии Медведев поджал хвост, да КНДР «за компанию» гнобили, пока у самих папироска за шиворот не упала. По привычке лупим по наличию. Сегодня можем и опережать. С ошибками, но можем. Без разъяснений.
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15 час.
ШКИПЕР
Малова то будет ! Куев - вот что должно лежать в руинах !
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13 час.
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