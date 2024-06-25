Возмездие за Севастополь: Одесса проснулась от мощного прилёта. Подполье раскрыло подробности удара

А

Александр

Пиндосы непосредственно ведут разведку и обстрел российской территории. И не просто оружие они поставляют, а в открытую ведут боевые действия против России. И это не впервой. Такая разведка боем ведется постоянно. Во время карибского кризиса в открытую напали на наши конвои. Вооруженная борьба с ними не прекращалась и на Ближнем Востоке, и в ЮВА, и в небе, и на земле. Только вот в Ливии Медведев поджал хвост, да КНДР «за компанию» гнобили, пока у самих папироска за шиворот не упала. По привычке лупим по наличию. Сегодня можем и опережать. С ошибками, но можем. Без разъяснений.