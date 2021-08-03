Как может измениться Олимпиада через 50 лет и будут ли в ней участвовать люди

В японском Токио сейчас проходит, пожалуй, самая необычная Олимпиада в истории. Несмотря на нечетный 2021 год, на ее официальном логотипе сохранили цифры "2020" – поскольку из-за пандемии коронавирусной инфекции Игры пришлось отложить на год.