M24

6 887 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВЛАДИСЛАВ
    В нынешней России всякая свинота вроде этого Ковалёва подолгу живёт. Все условия для моральных педерастов сегодня в с...Скончался правоза...
  • zygmund nedialkow
    Модификация и мутация это разные технологии.Мурашко объяснил ...
  • семен семенович
    Зеленский заявил, что он будет сожалеть о своих решениях по КрымуЗеленский заявил,...

Как может измениться Олимпиада через 50 лет и будут ли в ней участвовать люди

Как может измениться Олимпиада через 50 лет и будут ли в ней участвовать люди

В японском Токио сейчас проходит, пожалуй, самая необычная Олимпиада в истории. Несмотря на нечетный 2021 год, на ее официальном логотипе сохранили цифры "2020" – поскольку из-за пандемии коронавирусной инфекции Игры пришлось отложить на год.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх