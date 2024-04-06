Steak Lovers
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Steak Lovers

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Маринуем скумбрию вместо копчения: разом становится вкуснее красной рыбы

Маринуем скумбрию вместо копчения: разом становится вкуснее красной рыбы

В продаже скумбрия чаще всего встречается копченая, но замариновать ее будет гораздо вкуснее. Весь секрет аромата кроется в балансе ингредиентов пряного маринада, скумбрия получится не хуже лосося или форели.

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