На полигоне «Лужский» в Ленинградской области 30 танковых экипажей ЗВО и артиллерийских расчетов провели боевые стрельбы в рамках ССУ «Запад-2021»

Общевойсковые подразделения огнем из боевых орудий нанесли поражение невидимым целям, расположенным на дальности около 6 километров, из закрытых огневых позиций, организовав разведку целей в ночных условиях.
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