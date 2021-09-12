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На полигоне «Лужский» в Ленинградской области 30 танковых экипажей ЗВО и артиллерийских расчетов провели боевые стрельбы в рамках ССУ «Запад-2021»

На полигоне «Лужский» в Ленинградской области 30 танковых экипажей ЗВО и артиллерийских расчетов провели боевые стрельбы в рамках ССУ «Запад-2021»

Общевойсковые подразделения огнем из боевых орудий нанесли поражение невидимым целям, расположенным на дальности около 6 километров, из закрытых огневых позиций, организовав разведку целей в ночных условиях.

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