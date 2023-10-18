Небензя: Россия запускает возобновление спецсессии ГА ООН по защите палестинцев

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что Россия предлагает возобновить 10‑ю чрезвычайную спецсессию Генеральной Ассамблеи ООН для обсуждения и разрешения конфликта между Палестиной и Израилем.
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