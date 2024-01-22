В семье Заворотнюк пополнение: врачи бьют тревогу

Под угрозой оказались все члены семьи актрисы. Влюбился в другую: партнер онкобольной Заворотнюк сделал откровенное признание Социальные сетиПоклонники с замиранием сердца следят за судьбой 52-летней актрисы Анастасии Заворотнюк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии