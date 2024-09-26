Ученая рассказала о биохакинге и его применении

В широком смысле биохакинг — это улучшение тела, возможностей организма, когнитивных функций мозга, это обучение человека стресс-менеджменту с помощью различных методик, основанных на научных исследованиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии