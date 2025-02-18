Александр Усов: «Получаем двойной эффект от управления слотами на контейнерном терминале».

Внедрение системы управления временными слотами / Time Slot Management (TSM) на контейнерном терминале железнодорожного тупика с козловым рельсовым краном RMG открывает дополнительные источники роста операционной эффективности терминала.
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