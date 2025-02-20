Сахалинские штурмовики захватили четыре опорника ВСУ на южнодонецком направлении

В ходе активного наступления армии России на южнодонецком направлении зоны специальной военной операции (СВО) сахалинские военнослужащие штурмовой бригады захватили четыре опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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