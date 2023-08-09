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Пол Джордж грубо ответил на вопрос Девина Букера по поводу подкаста с Клэем Томпсоном

Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон стал гостем подкаста форварда «Клипперс» Пола Джорджа и вспомнил эпизод из октябрьского матча с «Финиксом», когда он заработал удаление за перепалку с Девином Букером.

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