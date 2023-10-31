Коронавирусом за неделю заразились 25 983 россиянина

С 23 по 29 октября COVID-19 выявили у 25 983 россиянина. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 23 124 717 случаев коронавируса, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.
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