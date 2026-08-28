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Юрист объяснил, что значит приказ о расширении прав военкоматов

Минобороны РФ разработало проект приказа, который даст должностным лицам ВС РФ доступ к данным о призывниках и их родственниках, включая информацию о доходах, банковских картах, номерах телефонов, наличии судимостей, владении транспортом и другой информации.

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