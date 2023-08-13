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Спенсер Динуидди может продлить контракт на 4 года и 128 млн долларов

В понедельник, 14 августа, разыгрывающий «Бруклина» Спенсер Динуидди (30 лет, 196 см) официально получит право на продление контракта.

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