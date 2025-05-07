В Смоленске библиотеке №10 присвоили имя Михаила Исаковского

Соответствующее решение приняла Смоленская областная Дума. В честь события состоялся литературный праздник Модельной десятой библиотеке – филиалу профильной централизованной системы Смоленска своим постановлением №62 от 27 февраля этого года региональный парламент присвоил имя советского поэта, уроженца нашей области Михаила Исаковского.
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