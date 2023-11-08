«Военные цели Зеленского не соответствуют реальности» – что западные СМИ пишут о военном конфликте на Украине

Ни для кого не секрет, что после начала военного конфликта на Ближнем Востоке между ХАМАС, поддерживающими его группировками и Израилем, тема конфликта на Украине в информационной повестке западных СМИ сместилась на второй план.
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