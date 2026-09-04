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Мадрид предложил ЕС бороться с изменением климата за счет нефтяных компаний

Мадрид предложил ЕС бороться с изменением климата за счет нефтяных компаний

Испания выступила с инициативой ввести общеевропейский налог на доходы нефтяного сектора для пополнения бюджета климатических программ, сообщило издание El Español 4 сентября со ссылкой на документ испанского Минэкологии.

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