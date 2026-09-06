Трамп раскрыл доход США от ЧМ-2026: $18 млрд и 160 тыс. рабочих мест

Президент США Дональд Трамп сообщил, что чемпионат мира по футболу 2026 года принёс экономике страны более 18 миллиардов долларов и создал 160 тысяч рабочих мест.
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