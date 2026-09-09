Минсельхоз РФ и Турция подписали меморандум о минудобрениях

Замминистра сельского хозяйства России Максим Маркович и его турецкий коллега Ахмет Багджы подписали меморандум в Москве, способствующий удвоению экспорта российских минеральных удобрений в Турцию и росту товарооборота на 30% за 2025 год.
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