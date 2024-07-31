Коснется всех, у кого есть банкноты 1000 и 5000 рублей: с 1 августа вводятся новые деньги – старые окажутся фантиками? Ольга БезродняяСовременные технологии не стоят на месте, и это касается и банковских билетов.
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