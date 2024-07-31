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Пронедра

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  • Eduard
    Враньё!Сбербанк сообщил,...
  • АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский
    Хватит это кваканье писать.Гениальный матема...
  • Людмила
    Пусть повыеживаются..... джевелины были, байрактары были, Бредли были, абрамсы были, последняя надежда на F - 16...э...Охота началась — ...

Коснется всех, у кого есть банкноты 1000 и 5000 рублей: с 1 августа вводятся новые деньги – старые окажутся фантиками?

Коснется всех, у кого есть банкноты 1000 и 5000 рублей: с 1 августа вводятся новые деньги – старые окажутся фантиками?

Коснется всех, у кого есть банкноты 1000 и 5000 рублей: с 1 августа вводятся новые деньги – старые окажутся фантиками? Ольга БезродняяСовременные технологии не стоят на месте, и это касается и банковских билетов.

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Eduard
Хватит бред писать!
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