Может снизить рождаемость: демограф указал на обратный эффект налога на бездетность

МОСКВА, 14 октября, ФедералПресс. Налог на бездетность может произвести обратный эффект, поскольку будет мешать молодым семьям откладывать деньги на будущее родительство, предупредил независимый демограф Алексей Ракша.
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