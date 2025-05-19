Хинштейн предложил подрядчику школы продать почку для восстановления здания

Врио главы Курской области Александр Хинштейн призвал подрядчика, занимавшегося капремонтом Новокасторенской школы, устранить последствия обрушения потолка в спортзале до 1 сентября, даже если для этого тому потребуется продать почку.
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