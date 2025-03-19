Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 317 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина
    посвящение от Маяковского всему якобы "звёздному " бомонду, которых обожают на наших государственных ТВ каналах.Беглые звёзды с ч...
  • Виктор Онегин
    Что вы как дети: социализм это забота о народе. В СССР просто был государственный капитализм. это понятие принято во ...В США сделали зая...
  • Сергей Безон
    Крым - это красивейшая жемчужина в составе России! Берегите ее люди!11 лет в России: ...

«Директор "Магнита" выгнал правоверных работников, пожелавших бездельничать в Ураза-байрам»: бойкот, обвинения и скандал в Дагестане

«Директор "Магнита" выгнал правоверных работников, пожелавших бездельничать в Ураза-байрам»: бойкот, обвинения и скандал в Дагестане

Avia.pro - СМИ «Директор "Магнита" выгнал правоверных работников, пожелавших бездельничать в Ураза-байрам»: бойкот, обвинения и скандал в Дагестане В Дагестане разгорелся конфликт, от которого кровь кипит в жилах, а разум отказывается понимать, где тут правда, а где чья-то игра.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх