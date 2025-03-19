Avia.pro - СМИ «Директор "Магнита" выгнал правоверных работников, пожелавших бездельничать в Ураза-байрам»: бойкот, обвинения и скандал в Дагестане В Дагестане разгорелся конфликт, от которого кровь кипит в жилах, а разум отказывается понимать, где тут правда, а где чья-то игра.