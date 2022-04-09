Алвес о победе в Ла Лиге: «Сложная ситуация, но «Барса» борется. Может, у «Реала» случится небольшой спад»

Дани Алвес считает, что у «Барселоны» есть шансы на победу в Ла Лиге. – Как вы оцените свое возвращение в «Барсу»? – Лучше, чем я ожидал.

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