Неврологи предупредили, как заподозрить развитие рассеянного склероза

Опрошенные RT неврологи рассказали, как заподозрить развитие рассеянного склероза. Невролог Екатерина Демьяновская, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», рассказала, что обычно болезнь проявляется до 40 лет, чаще — у женщин.