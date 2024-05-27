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Неврологи предупредили, как заподозрить развитие рассеянного склероза

Неврологи предупредили, как заподозрить развитие рассеянного склероза

Опрошенные RT неврологи рассказали, как заподозрить развитие рассеянного склероза. Невролог Екатерина Демьяновская, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», рассказала, что обычно болезнь проявляется до 40 лет, чаще — у женщин.

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