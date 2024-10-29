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Бывшего сенатора пытают и провоцируют в исправительном учреждении "Черный дельфин"

Бывшего сенатора пытают и провоцируют в исправительном учреждении "Черный дельфин"

Бывший член Совета Федерации Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное заключение, требует перевода в другую колонию, поскольку в исправительном учреждении "Черный дельфин", где он в настоящее время находится, его подвергают пыткам и провокациям.

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