В МОК объяснили, почему Крым был в составе России на сайте Олимпийских игр

В Международном олимпийском комитете (МОК) объяснили, почему Крым на официальном сайте Олимпийских игр - 2020 в Токио сначала обозначили как часть России, отделив его границей от Украины, а потом "сделали" украинским, убрав соответствующую линию.
В Международном олимпийском комитете (МОК) объяснили, почему Крым на официальном сайте Олимпийских игр - 2020 в Токио сначала обозначили как часть России, отделив его границей от Украины, а потом "сделали" украинским, убрав соответствующую линию.
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