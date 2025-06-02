Вражеские эксперты пишут, что если не удастся добиться перемирия, то драпать придется далеко на запад

Ох тыж. а мне определенно нравятся такие вот заголовки! У ВСУ всё плохо: Между Харьковом и Днепропетровском срочно возводят «линию Мажино» Радомир Маркуш Бандеровцы начали признавать потерю стратегически важного для обороны Покровска населенного пункта Шевченко Первое.