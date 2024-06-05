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Ducky представила первую в мире клавиатуру с индуктивными переключателями Cherry...

Ducky представила первую в мире клавиатуру с индуктивными переключателями Cherry...

Ducky представила первую в мире клавиатуру с индуктивными переключателями CherryКомпания Ducky анонсировала на выставке Computex 2024 игровую клавиатуру Ducky One X, в которой дебютировали аналоговые индуктивные переключатели Cherry MX Multipoint, сообщает Tom’s Hardware.

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