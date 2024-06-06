Ракета ПТРК "Корнет" разнесла в щепки американский Humvee с десантом

Боевики ВСУ попытались совершить вылазку на двух автомобилях Humvee американского производства. Противник делал ставку на внезапность, однако его ждал неприятный сюрприз в виде противотанкового комплекса "Корнет".
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