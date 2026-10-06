Киев продолжает вербовку боевиков в ряды ВСУ по всему миру. Если европейские солдаты удачи уже не поддаются обещаниям украинских рекрутеров, то жители стран Латинской Америки еще подписывают контракты.
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