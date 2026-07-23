Председатель Следственного комитета поручил доложить о расследовании обстоятельств нападения собаки на малолетнего ребенка в Ленинградской области

В медиапространстве получила широкое распространение информация о том, что в деревне Коккорево Всеволожского района на малолетнего мальчика напала собака бойцовской породы и причинила ему различные травмы.
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