Происшествия
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Происшествия

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Председатель Следственного комитета поручил доложить о расследовании обстоятельств нападения собаки на малолетнего ребенка в Ленинградской области

Председатель Следственного комитета поручил доложить о расследовании обстоятельств нападения собаки на малолетнего ребенка в Ленинградской области

В медиапространстве получила широкое распространение информация о том, что в деревне Коккорево Всеволожского района на малолетнего мальчика напала собака бойцовской породы и причинила ему различные травмы.

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