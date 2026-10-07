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Юрист Южалин: открыть больничный в день увольнения можно

Юрист Южалин: открыть больничный в день увольнения можно

Законодательство позволяет работнику оформить листок нетрудоспособности (или по-другому — больничный) не только в день увольнения, но и в течение 30 дней после увольнения.

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