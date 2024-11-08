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Артиллеристы-морпехи уничтожили склад снарядов ВСУ на каховском направлении

Артиллеристы-морпехи уничтожили склад снарядов ВСУ на каховском направлении

Скриншот видео Артиллеристы-морпехи Северного флота, которые действуют в составе группировки войск "Днепр", уничтожили склад снарядов военнослужащих ВСУ и украинских националистов на каховском направлении в зоне проведения спецоперации РФ.

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