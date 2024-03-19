Какая пророссийская страна разочаровала. Путин получил там всего 10%

tsan tsan

Посмотрим, получат ли сторонники "миротворцев" фракцию в Госдуме после 2026 года - года очередных выборов в ГД. А до этого было бы хорошо раскрутить высказывания Даванкова насчёт "впихивания традиционных ценностей" и в отношении СВО. Народ должен всё знать про своих "героев".