Политика как он...
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Политика как она есть

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Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    Практически разогнали всю эстраду и слушать уже нечего , народ перестал петь и это факт и очень о многом говорит ...Дырявые Гондоны
  • Астон Мартин
    в каких , где они ?🤔Дырявые Гондоны
  • Дмитрий Пузанов
    Про олигархов - в других статьях автора.Дырявые Гондоны

Какая пророссийская страна разочаровала. Путин получил там всего 10%

Какая пророссийская страна разочаровала. Путин получил там всего 10%

Думаю, вряд ли кого-то из вас удивила хоть одна цифра по итогам этих президентских выборов.

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Комментарии
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В К
аффтор, тебе бы романы писать! Много текста, трепло!
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1 д.
tsan tsan
Посмотрим, получат ли сторонники &quot;миротворцев&quot; фракцию в Госдуме после 2026 года - года очередных выборов в ГД. А до этого было бы хорошо раскрутить высказывания Даванкова насчёт &quot;впихивания традиционных ценностей&quot; и в отношении СВО. Народ должен всё знать про своих &quot;героев&quot;.
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1 д.
Галина
Какая чушь.Автор, ты не в лесу живешь,да и вокруг тебя не дебилы. Врешь и не краснеешь.
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17 час.

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