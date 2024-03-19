Думаю, вряд ли кого-то из вас удивила хоть одна цифра по итогам этих президентских выборов.
Какая пророссийская страна разочаровала. Путин получил там всего 10%
Комментарии
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В К
аффтор, тебе бы романы писать! Много текста, трепло!
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1 д.
tsan tsan
Посмотрим, получат ли сторонники "миротворцев" фракцию в Госдуме после 2026 года - года очередных выборов в ГД. А до этого было бы хорошо раскрутить высказывания Даванкова насчёт "впихивания традиционных ценностей" и в отношении СВО. Народ должен всё знать про своих "героев".
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1 д.
Галина
Какая чушь.Автор, ты не в лесу живешь,да и вокруг тебя не дебилы. Врешь и не краснеешь.
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17 час.
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