В Иркутской области растет число иногородних наркокурьеров

В 2024 году Иркутская область столкнулась с увеличением межрегиональной наркоторговлей. Правоохранители задерживали наркокурьеров из разных регионов России, разоблачая схемы распространения наркотиков через интернет-магазины.
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