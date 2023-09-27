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«Портленд» обменял Дэмиана Лилларда в «Милуоки»

«Портленд» обменял Дэмиана Лилларда в «Милуоки»

33-летний баскетболист сменил клуб.33-летний баскетболист сменил клуб.Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трэйл Блэйзерс» обменял разыгрывающего защитника Дэмиана Лилларда в «Милуоки Бакс», информирует журналист ESPN Эдриан Войнаровски.

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