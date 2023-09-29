Марочко: двое украинских боевика застрелили третьего, чтобы сдаться в плен

Два киевских боевика застрелили своего сослуживца, мешавшего им сдаться в плен российским военным, заявил 29 сентября, ссылаясь на источники, военный эксперт подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко журналистам в Луганске.
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