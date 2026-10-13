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Politics

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Adam Hamilton Reports $10.6 Million Q3 Haul

“Adam Hamilton raised $10.6 million in the third quarter of 2026 across his Senate campaign and his joint fundraising committees, a significant haul for the Kansas Democrat,” Politico reports.

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