Adam Hamilton Reports $10.6 Million Q3 Haul

“Adam Hamilton raised $10.6 million in the third quarter of 2026 across his Senate campaign and his joint fundraising committees, a significant haul for the Kansas Democrat,” Politico reports.
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